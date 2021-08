Sportitalia – Milan, conferme su Jesus Corona: le ultime

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, conferma l’interesse del Milan per Jesus Corona, esterno offensivo del Porto

Il Milan segue con interesse la situazione di Jesus Corona. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, i rossoneri potrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto se il giocatore rinnovasse il suo contratto con il Porto in scadenza nel 2022. Tuttavia non è l’unico nome sul taccuino di Paolo Maldini, che è attento anche al nome di Junior Messias.