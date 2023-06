Sportiello Milan, ora è UFFICIALE: il comunicato del club rossonero sull’arrivo a Milano del portiere. I dettagli

Marco Sportiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Questo il comunicato del club rossonero sul portiere ex Atalanta.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Marco Sportiello dall’1 luglio 2023. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Sportiello, nato a Desio il 10 maggio 1992, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, prima di muovere i primi passi nel calcio professionistico con Seregno (stagione 2010/11), Poggibonsi (2011/12) e Carpi (2012/13) e fare ritorno all’Atalanta con cui colleziona 88 presenze tra il 2013 e il 2017. Dal gennaio 2017 al giugno 2018 veste in 39 occasioni la maglia della Fiorentina e nel 2018/19 per 36 volta quella del Frosinone, per poi tornare nuovamente a difendere la porta dell’Atalanta, per un totale di 136 presenze con gli orobici. Marco Sportiello vestirà la maglia numero 57».

