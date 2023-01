Sportiello Milan: l’offerta rossonera per anticipare l’arrivo a gennaio

Sportiello un nuovo portiere del Milan da giugno. Ecco l’offerta rossonera per anticiparne l’arrivo a gennaio

secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri non vogliono offrire più di un milione di euro all’Atalanta che invece ne chiede qualcuno in più per tutelarsi dal fatto che dovrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo secondo portiere.