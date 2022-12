Sport Mediaset – Il Milan torna su Zaniolo: piovono conferme

Come riferito da Sport Mediaset, il Milan è tornato prepotentemente in corsa per Nicolò Zaniolo: assalto in estate senza rinnovo

Il Milan torna prepotentemente in corsa per Nicolò Zaniolo. Sport Mediaset conferma le indiscrezioni trapelate in mattinata, con i rossoneri fortemente interessati al classe ’99 insieme a Juventus e Tottenham e Arsenal.

In caso di mancato accordo per il rinnovo (l’attuale scadenza è fissata per il 2024), Maldini è pronto a presentare un’offerta alla Roma.