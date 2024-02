Spettatori Milan Napoli, oltre 73mila tifosi presenti: a quanto ammonta l’incasso

È stato reso noto il dato sugli spettatori presenti stasera a San Siro per Milan Napoli, sfida di campionato

Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida a San Siro tra Milan Napoli ed il relativo incasso per i rossoneri. Grandissima risposta dei tifosi milanisti anche per questo match, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Sono 73.891 gli spettatori che hanno affollato gli spalti del Meazza. Il dato sull’incasso è invece di 3.625.166,60 euro. Sorridono dunque anche le casse del club rossonero.