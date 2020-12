Sparta Praga-Milan, ballottaggio Maldini-Diaz: in vantaggio Daniel

Per la sfida tra Sparta Praga e Milan è in corso un ballottaggio tra Daniel Maldini e Brahim Diaz: favorito il figlio di Paolo

Ampio turnover per Stefano Pioli che questa sera contro lo Sparta Praga schiererà diversi volti ultimamente passati nel dimenticatoio: Antonio Donnarumma; Conti, Duarte e Kalulu in difesa ma è in attacco che il tecnico parmigiano proverà a giocarsi le scommesse più alte: Lorenzo Colombo e Daniel Maldini.

Se per il primo non sembrano esserci dubbi riguardo al proprio collocamento in campo, farà la prima punta, per Maldini è attualmente in corso un ballottaggio con Brahim Diaz.