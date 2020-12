Sparta Praga, Kotal: «Abbiamo guardato tutte le partite del Milan»

Vaclav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, in conferenza stampa ha parlato della prossima sfida contro il Milan

Vaclav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, in conferenza stampa ha parlato della prossima sfida contro il Milan: «Ibra non ci sarà, ma hanno più varianti. Rebic, Maldini, Colombo. Vediamo, abbiamo guardato tutte le partite, ci siamo preparati perché i giocatori siamo pronti.

Sono primi in Serie A con cinque punti di vantaggi. Sono bravi, hanno una rosa ampia e di qualità. Poi ci sono giocatori come Ibrahimovic, Castillejo, Leao e così via. Sono calciatori di qualità. Faremo di tutto per creargli difficoltà».