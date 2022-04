Spalletti: «Il Napoli deve ancora qualificarsi alla Champions League…». Le parole del tecnico partenopeo

Luciano Spalletti a DAZN dopo Empoli-Napoli.

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo Napoli-Empoli.

NAPOLI FRAGILE – «Abbiamo delle caratteristiche. Bisogna sempre stimolare il possesso palla perché è importante per noi, proprio per non dover andare a rincorrere gli avversari che per noi è innaturale. Quando la partita diventa una battaglia le nostre qualità sono differenti. E probabilmente da qualche episodio che viene fuori ci prendiamo degli svantaggi. Non mi sembrava neanche che fosse un livello insopportabile, anche per chi non ha queste caratteristiche. Vengo chiamato in causa anche su quest’aspetto. Il responsabile sono io di questa squadra, dell’atteggiamento sia tecnico che mentale, quindi devo pagare io le conseguenze di quello che fa la squadra».

FUTURO – «Non vi preoccupate di questo, parliamo della partita. Queste sono valutazioni che vengono fatte dopo. Ora si vedrà come andranno le prossime partite, dobbiamo ancora qualificarci alla Champions League e fare dei punti per raggiungerla. Si pensa alla prossima gara, poi si faranno le valutazioni. Con grande serenità martedì ricominceremo a lavorare e poi si vede».