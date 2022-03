Spalletti: «Il Milan non può essere più motivato di noi»

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha parlato delle motivazioni del suo Napoli rispetto alla gara di domani contro il Milan

«Sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi. Stiamo costruendo una bella squadra, tutti insieme, includo anche il pubblico che ci caratterizza nell’essere napoletani. Insieme al pubblico c’è anche il nome di Maradona, mettiamoci anche la sua benedizione già che ci siamo, sarà una bella notte»