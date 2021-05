Spal-Milan Primavera, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Spal-Milan Primavera, ecco le formazioni ufficiali del match dei giovani rossoneri valido per la 23° giornata del campionato Primavera 1

Spal-Milan Primavera è il match dei giovani rossoneri valido per la 23° giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Giunti cerca una vittoria in quello che è un vero e proprio scontro diretto per i play-off. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Ultim’ora. Problema muscolare nelle fasi di riscaldamento per Emil Roback. Al suo posto in attacco gioca Capone.

SPAL (4-3-3): Galeotti; Savona, Yabre, Peda, Csinger; Attys, Colyn, Ellertsson; Tunjov, Seck, Moro. A disposizione: Rigon, Alcides, Iskra, Mamas, Fiorapani, Fiori, Zuberech, Borsoi, Raitanen, Semprini, Pith, Carra. All.: Scurto.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Oddi, Michelis, Obaretin, Coubis; Mionic, Saco, Tolomello; El Hilali, Capone, Olzer. A disp.: Moleri, Kerkez, Tahar, Filì, Bright, Robotti, Brambilla, Cretti, N’Gbesso, Roback, Pseftis. All.: Giunti.