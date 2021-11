Spagna Svezia: sarà Diaz contro Ibrahimovic. I due rossoneri si affrontano nel match decisivo per il passaggio del turno

Con la Grecia, Brahim Diaz è rimasto in panchina per tutta la partita. Per arrivare direttamente al Mondiale in Qatar, quindi senza passare dai playoff, la Spagna dovrà vedersela con la Svezia di Ibrahimovic.

Una sfida da dentro e fuori in cui il c.t. Luis Enrique – scrive il quotidiano Tuttosport – potrebbe aver bisogno dell’intraprendenza e della fantasia del numero dieci rossonero. Diaz freme dalla voglia di scendere in campo ed è pronto a sfidare l’amico Ibra.