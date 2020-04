Spadafora ha voluto raccontare a che punto sono le parti tra Serie A e FIGC e il comitato scientifico per la ripresa del campionato

Ecco le parole del ministro dello Sport Spadafora in merito alla possibilità o meno della Serie A ferma da due mesi causa l’emergenza Coronavirus.

«Ad oggi sono in corso i contatti tra il comitato scientifico e la FIGC, il comitato non ha ritenuto sufficiente il protocollo sanitario presentato. Ci saranno tra oggi e domani mattina una serie di incontri per decidere. Molti dicono che ci stiamo muovendo con incertezza, ma dovessimo decidere subito dovremmo riprendere la decisione della Francia e quindi chiudere. Io vedo il sentiero della ripresa sempre più stretto. Gli allenamenti devono riprendere, ma fossi nei club penserei ad organizzare in sicurezza il prossimo campionato»