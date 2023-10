Southgate sul Mondiale 2030: «Non ne sono un sostenitore». Le parole del ct dell’Inghilterra dopo l’annuncio fatto dalla Fifa

Gareth Southgate ha annunciato le sue perplessità dopo l’annuncio fatto dalla Fifa dell’impostazione senza precedenti della Coppa del Mondo 2030. Ecco le parole del ct dell’Inghilterra:

«La cosa più importante è che non capisco l’integrità del torneo: tre partite giocate in Sud America, poi le nazionali devono riattraversare l’Atlantico, cambiare fuso orario e riprendere la competizione con tre di loro che avranno avuto il vantaggio di giocare in casa una parte del girone. Non ne sono un sostenitore. Potrebbe capitare di dover giocare contro l’Argentina a casa loro e dover poi tornare indietro e c’è una bella differenza tra giocare contro di loro a Buenos Aires o a Casablanca. E’ vero che è successo un po’ così agli ultimi Europei, ma questa mi sembra una situazione diversa, con riflessi significativi sulla concorrenza»