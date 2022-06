Il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Ungheria

Il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Ungheria:

«Fikayo Tomori e Marc Guehi sono arrivati ​​infortunati ma il loro recupero procede bene. Domani non saranno della gara ma avranno una chance contro la Germania. Sterling ha saltato un paio di giorni, non è stato bene, tutti gli altri sono perfettamente in forma»

Come è andato l’inserimento di Jarrod Bowen e James Justin?

«Si sono ambientati bene, è facile inserirsi in questo gruppo. I ragazzi fanno sentire i nuovi giocatori i benvenuti. Se sono qui è perché sono buoni giocatori in un ottimo stato di forma».

Che atmosfera vi aspettate domani allo stadio?

«Abbiamo già mostrato il nostro pensiero riguardo a questo problemi, il razzismo è inaccettabile. Dobbiamo continuare a dare il buon esempio»

Come si affronta l’Ungheria?

«È una squadra alla quale è difficile segnare, sono sempre gare complicate da giocare»