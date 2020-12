Sorteggio Milan Europa League: gli accoppiamenti dei sedicesimi – LIVE

Sorteggio Milan Europa League LIVE: gli accoppiamenti dei sedicesimi e le avversarie che troveranno Milan, Roma e Napoli nel prossimo turno

Milan, Napoli e Roma sono pronte a scoprire quale sarà l’avversario che dovranno affrontare nei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 24 club che hanno superato la fase a gironi, più le 8 squadre provenienti dalla Champions League (le terze classificate dei rispettivi gironi). Le tre squadre italiane, che hanno terminato la fase a gironi al primo posto, saranno teste di serie.

Sorteggi sedicesimi Europa League LIVE:

Europa League di lusso quest’anno. Ci sono 15 capoliste nei rispettivi campionati: Milan, Bayer Leverkusen, Lille, Real Sociedad, Tottenham, Ajax quelle principali. I rossoneri tra queste potrebbero affrontare solo il Real Sociedad visto che il Lille è stato già avversario del Milan al girone.

Le 24 squadre qualificate ai sedicesimi

Teste di serie:

Arsenal

Ajax

Club Brugge

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Leicester

Leverkusen

Manchester United

Milan

Napoli

PSV Eindhoven

Rangers

Roma

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Villarreal

Seconde classificate ai gironi:

Anversa

Benfica

Braga

Dynamo Kiev

Granada

Krasnodar

LOSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde

Olympiacos

Real Sociedad

Salisburgo

Slavia Praga

Stella Rossa

Wolfsberg

Young Boys

Regole per il sorteggio

Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione. Inoltre non vi potranno essere sfide contro club già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non potranno essere sorteggiate contro squadre russe e ucraine.