Sorelli: «Roma? Ecco cosa serve per batterla, su Baresi..»

Nadine Sorelli, difensore del Milan Primavera femminile, ha parlato ai cananli ufficiali del club in vista del match contro la Roma:

«Contro il San Marino è stata una vittoria importante ma ora occorre restare concentrati in vista delle prossime partite, il nostro obiettivo è vincere il campionato. La Roma è un avversario molto forte ma dobbiamo affrontarla consapevoli delle nostre capacità. Siamo migliorate molto soprattutto a livello di gruppo squadra, infatti anche nei momenti difficili ci aiutiamo per abbattere ogni tipo di problema. Mi definisco un difensore grintoso, quindi usa bene la mia struttura fisica e penso di avere una discreta visione di gioco. Chi studio di più è sicuramente Franco Baresi che oltre ad essere una leggenda è una persona che stimo moltissimo sia dal punto di vista professionale che umano. Devo ringraziare due valori: sacrificio e dedizione; mi hanno aiutato molto a crescere così come allenarsi con la prima squadra»