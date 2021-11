Solskjaer: «Ronaldo per noi è come Jordan per i Bulls»

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, Solskjaer ha paragonato l’importanza di Ronaldo per il Manchester United a quella di Jordan per i Chicago Bulls

Dopo il pareggio in extremis grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta, Ole Gunnar Solskjaer ha paragonato il 7 del Manchester a Michael Jordan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«Cristiano Ronaldo per noi è come Michael Jordan per i Chicago Bulls. Nessuno può mettere in discussione il valore di questi giocatori. Non mollano mai e vanno sempre avanti. Abbiamo dovuto fare dei cambiamenti e hanno funzionato».