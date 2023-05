Smalling: «Ecco quali sono i motivi per cui sono ancora alla Roma». Le parole del difensore giallorosso sul suo futuro

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Star Casinò Sport del motivo per cui è ancora alla Roma. Ecco le parole del difensore giallorosso e obiettivo di mercato rossonero:

«Uno dei motivi per cui sono ancora nella Roma è l’affetto dei tifosi e quello dei compagni. I tifosi? Sono davvero speciali. Non ci sono molte altre squadre in Italia con uno stadio sempre tutto esaurito. In ogni partita, indipendentemente che l’avversario sia in cima o in fondo in classifica, lo stadio è sempre pieno ed è incredibile avere un seguito del genere»