Slovenia Danimarca 1-1: solo panchina per il rossonero Kjaer

Slovenia Danimarca 1-1: solo panchina per Kjaer. In campo anche due obiettivi del mercato Milan, com’è andata la sfida di Euro 2024

Termina in pareggio la sfida tra Slovenia e Danimarca di Euro 2024. 1-1 il risultato finale, con la rete nel primo tempo di Christian Eriksen riequilibrata nel finale di gara dal sigillo di Janza.

Non c’è stata fortuna in campo per Simon Kjaer: il difensore del Milan (che lascerà i rossoneri il 30 giugno, a scadenza di contratto) ha osservato per 90 minuti la partita dalla panchina. Han giocato, invece, due obiettivi di calciomercato del Diavolo: Benjamin Sesko per la Slovenia e Pierre-Emil Hojbjerg per la Danimarca.