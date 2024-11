Slovan Bratislava Milan, quante sorprese: la probabile formazione rossonera

Slovan Bratislava Milan, quante sorprese: la probabile formazione. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Paulo Fonseca, per la sfida di questa sera di Champions League contro lo Slovan Bratislava, effettuerà qualche cambio in formazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, non ci saranno Emerson Royal, Leao e, causa squalifica, Alvaro Morata. Di seguito le probabili scelte per il match contro la squadra slovacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. Allenatore: Fonseca