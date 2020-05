Sky Sport: ipotesi Serie A al sud, la lista degli stadi

Rimane ancora in piedi l’ipotesi di disputare alcune partite di Serie A in zone d’Italia in cui il contagio è stato meno aggressivo

Non è del tutto tramontata l’ipotesi di una Serie A da disputarsi al sud Italia; secondo quanto riportato da Francesco Cosatti su Sky Sport 24, ci sarebbe ancora la possibilità di trasferirsi nelle regioni dove l’emergenza coronavirus è stata meno aggressiva.

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia le regioni interessate da questa eventualità, per un totale di 10 stadi: Napoli e Lecce che già ospitano la Serie A, Salerno, Crotone e Benevento attualmente in B, Bari, Catania e Reggio Calabria in C, Foggia e Palermo in serie D (ma omologati per la Serie A).