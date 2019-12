Sky – Milan, si prova a chiudere per un giovane difensore dello Zurigo

Il Milan programma il mercato in entrata: per la difesa si sta lavorando alla chiusura dell’affare per un giovane difensore dello Zurigo

Il mercato di gennaio è alle porte e il Milan non vuole farsi trovare impreparato: solo grazie alla programmazione infatti i rossoneri riusciranno a colmare il gap con le squadre che, al momento, in classifica sono avanti. Per quanto riguarda la difesa, reparto più in emergenza ad oggi, si registra un nuovo nome. Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport il Milan è al lavoro per l’acquisto di Becir Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002 di proprietà dello Zurigo.

Omeragic è considerato tra i migliori nel suo ruolo tra i pari età, per questo la dirigenza sta cercando di accelerare i tempi così da bruciare la concorrenza. A breve infatti il giovane difensore verrà convocato in nazionale maggiore e per evitare che il prezzo cresca ulteriormente i rossoneri vogliono provare ad aggiudicarselo subito.