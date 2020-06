Sky – Milan e Bonaventura: un patto per concludere la stagione

Il Milan ha chiesto a Jack Bonaventura di restare fino al termine della stagione: il rossonero ha dato disponibilità

Il tema della scadenza dei contratti, nel contesto di questo particolare prolungamento dei campionati, rappresenta sicuramente una tematica scottante per i diversi club. Il Milan deve far fronte in casa propria alla questione Bonaventura e al relativo contratto in scadenza proprio nel mese di giugno.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stafano a Sky Sport 24 il club rossonero ha chiesto al numero 5 la disponibilità di proseguire con il Diavolo fino al termine della stagione, quindi fino ad agosto, allungando di conseguenza la durata del contratto. Da parte di Bonaventura c’è stata piena disponibilità a chiudere la stagione con la maglia rossonera.