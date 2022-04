Stefano Pioli sembrerebbe deciso a lanciare Frank Kessie dal primo minuto contro la Fiorentina al posto di Brahim Diaz

Ultime novità da Sky per quanto riguarda la formazione del Milan per la gara di domani contro la Fiorentina.

Come riferito da Peppe Di Stefano, Frank Kessié è favorito su Brahim Diaz per partire dall’inizio come trequartista alle spalle di Olivier Giroud.