Sky – Eintracht Francoforte su Hauge ma il Milan non fa sconti

L’Eintracht Francoforte su Jens Petter Hauge ma la trattativa è tutt’altro che in discesa: il Milan non fa sconti

L’Eintracht Francoforte ha effettuato un sondaggio per Jens Petter Hauge. Secondo quanto riportato da Sky Sport tuttavia la trattativa appare in salita visto che il Milan non sembra intenzionato a fare sconti per il proprio esterno norvegese valutato 12 milioni di euro.

Al momento il club tedesco non sembra intenzionato ad effettuare un’offerta mentre per Hauge resta vivo l’interesse della Sampdoria che sul piatto potrebbe inserire il cartellino di Damsgaard.