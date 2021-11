Skriniar a SKY: «Contro il Milan per vincere»

Così il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha analizzato la vittoria contro lo Sheriff ai microfoni di Sky Sport:

SHERIFF – «Sapevamo che ci aspettava una partita così, loro difendano bene e cercando di colpire in ripartenza. Ne abbiamo evitate tante e nel secondo tempo siamo diventati più cattivi»

DIFESA – «Sicuramente siamo più maturi e abbiamo equilibrio, facciamo bene le preventive e difendiamo bene, quello è l’importante».

DERBY – «Anche questa vittoria ci aiuta, in Champions vogliamo andare avanti. Sappiamo che il Milan è in buona forma ma dobbiamo scendere in campo e cercare la vittoria»