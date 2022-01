Siviglia, ufficiale l’arrivo di Martial: il comunicato degli spagnoli

Il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Martial dal Manchester United. Il giocatore è stato pagato dagli spagnoli per 6/7 milioni in prestito senza diritto d’acquisto.

Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan. €6/7m total package to Man Utd. No buy option. 🔴 #Sevilla

Martial received approaches from EPL clubs but he strongly wanted to join Sevilla after his conversations with Monchi. pic.twitter.com/Jq9gpY4I0Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022