Sinner sul Milan: «L’intera squadra fa un ottimo lavoro. I nuovi acquisti…». Le parole del tennista azzurro e tifoso rossonero

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa del Milan dopo la vittoria contro Paul a Toronto. Ecco le parole del tennista azzurro e tifoso rossonero:

«Non direi che c’è un giocatore, ma, sai, l’intera squadra fa un ottimo lavoro di squadra. Abbiamo alcuni nuovi giocatori, il che è sicuramente un bene per noi.La mia storia da tifoso del Milan è una lunga storia. Perché quando ero più giovane vivevo in appartamento con un altro giocatore, più giovane di me, e lui tifoso del Milan, quindi la sera guardavamo sempre le partite. E, sai, non mi piaceva molto il calcio, ma, sai, guardavo ogni volta “Milan, Milan”. Quindi ora sono tifoso del Milan, ed è bello. Non c’è un giocatore, ma ho avuto anche la possibilità di andare al centro di formazione dove si allenano. Ed è bello, sai. Vedi che lo sono – è una buona squadra. Di sicuro forse Leão ha dimostrato che, sai, è fisicamente e tutto molto, molto bene. Giroud. Ce ne sono tanti, no? Quindi, se voglio essere qui, possiamo parlare, ma è troppo lungo».