Singo Milan, previsto un incontro col Torino: la volontà dei rossoneri

Il Milan punta forte su Wilfried Singo come rinforzo sulle corsie di difesa: incontro fissato con il Torino per trovare l’accordo

La pista che porta Wilfried Singo al Milan potrebbe infiammarsi molto presto. I rossoneri hanno individuato nell’ivoriano il profilo perfetto come terzino destro.

Come riporta Alfredo Pedullà, è stato già fissato in agenda un incontro con i dirigenti del Torino per parlare del calciatore. La volontà del diavolo è di affondare il colpo il prima possibile: cresce sempre più il gradimento nei suoi confronti.