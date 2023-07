Singo Milan, altro derby di mercato all’orizzonte con l’Inter? Come stanno le cose sul laterale di proprietà del Torino

Spunta all’orizzonte un nuovo derby di mercato tra Milan e Inter per un altro giocatore della Serie A: si tratta di Singo, che ha attirato su di sé gli occhi di rossoneri e nerazzurri.

Come riportato da Sportitalia, il Torino ha preso Bellanova e lui, in scadenza nel 2025, non ha rinnovato. Ecco che potrebbe essere dunque una soluzione per entrambi i club.