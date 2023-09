Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato la netta vittoria nel derby contro il Milan: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN dopo Inter-Milan:

«E’ importantissimo avere una rosa profonda: giocheremo ogni tre giorni e c’è bisogno di tutti. Del gol di Leao non c’erano avvisaglie, forse dovevamo palleggiare un po’ meglio in quel frangente. Ma i subentrati ci hanno dato un grande aiuto. Marotta e Ausilio volevano acquistare Thuram già a dicembre scorso, gli avevo detto che non lo conoscevo personalmente ma che volevo conoscerlo. E’ un bravissimo ragazzo. Dobbiamo continuare così: verranno partite difficili, dobbiamo farci trovare pronti come abbiamo fatto in queste prime partite».