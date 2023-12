Simic titolare col Sassuolo? A cosa sta pensando Pioli per l’ultima dell’anno

Simic titolare col Sassuolo? A cosa sta pensando Pioli in occasione dell’ultima partita di Serie A dell’anno

Sabato alle 18 a San Siro contro il Sassuolo il Milan chiuderà il suo 2023. Una partita in cui i rossoneri saranno chiamati ancora una volta a far fronte alla delicata situazione in difesa.

Senza Tomori, infortunatosi nel match di Salerno, Pioli potrebbe lanciare nella mischia dal primo minuto Simic: questa, secondo il Corriere dello Sport, è una delle ipotesi in vista del match coi neroverdi.