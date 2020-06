Simic: «Non bisogna guardare al passato, il nuovo stadio ed Elliott…»

Dario Simic, ex difensore del Milan e campione d’Europa nel 2003, è stato intervistato da Carlo Pellegatti

Dario Simic, ex difensore del Milan e campione d’Europa nel 2003, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Ecco le parole del croato sul progetto tecnico del fondo Elliott e sul futuro del Milan: «Prima poi il Milan ci tornerà. Non è un periodo facile, ma non bisogna guardare troppo al passato. Il progetto del nuovo stadio è importante per il rilancio del club; Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri» ha dichiarato Simic nell’intervista sul canale YouTube.