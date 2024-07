Simic Anderlecht, FATTA per l’addio al Milan: ecco QUANDO firma col suo nuovo club. I dettagli e le cifre dell’operazione

Jan-Carlo Simic nella giornata di ieri ha trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo all’Anderlecht. Trattativa lampo da parte del club belga, che ha trovato l’accordo sia con l’entourage del calciatore sia con il Milan, il quale ha inserito nel contratto una percentuale sulla futura rivendita. Questi i dettagli sull’operazione forniti dal giornalista Daniele Longo su X, il quale annuncia come la firma sul contratto da parte del difensore è prevista già per domani.

I DETTAGLI – «Scambio dei documenti in corso tra Milan e Anderlecht per Simic. Operazione da 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Contratto fino al 2028, domani la firma».