Shmrock Rovers-Milan, si torna all’antico: concesse solo tre sostituzioni

Per questa edizione di Europa League, a cominciare dai preliminari, abolita la possibilità delle 5 sostituzioni, tornando alle classiche tre

Niente più cinque sostituzioni come ci eravamo ormai abituati nel post lockdown. A cominciare da questa sera contro lo Shamrock Rovers (e per tutta la durata della competizione in cui ci si augura che il Milan rimanga il più a lungo possibile, ndr) si torna all’antico con le classiche tre sostituzioni.

Questo significa anche che, in Europa League, gli allenatori potranno portare solo 7 calciatori (18 con i titolari, ndr) e non più la panchina allargata come si vede in campionato. Anche per questo motivo, Stefano Pioli ha convocato solo 20 calciatori contro i 23-24 del passato campionato.