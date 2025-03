Shevchenko, futuro nel Milan? La risposta dell’ex bomber non lascia dubbi

Condividi via email

Shevchenko ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha risposto alla domanda su un possibile futuro al Milan

Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, tra i tanti argomenti trattati dall’ex bomber del Milan, c’è anche quello relativo ad un suo posto in società. L’ucraino che ha scritto pagine importanti della storia del club tra Serie A e Champions League ha risposto così:

«Io sono dove sono adesso (dal gennaio 2024 è presidente della federcalcio ucraina, ndr): sto cercando di fare del mio meglio nella posizione in cui sono, in un momento difficile come può immaginare».