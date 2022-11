Shevchenko: «Derby? Qualcosa di diverso dalle partite normali»

Andriy Shevchenko, ha parlato a Milan TV a proposito delle grandi sfide contro l’Inter che l’hanno visto protagonista

«È una preparazione speciale, i tifosi preparavano sempre coreografie bellissime. È un qualcosa di diverso dalle partite normali. Ci sono state sfide in campionato e in Champions League, c’era un’atmosfera bellissima soprattutto la settimana prima: in città si sentiva la tensione, la gente iniziava a prepararsi. Prima della partita senti un sentimento diverso da giocatore, sappiamo come i tifosi ci tengano a queste partite. Contro l’Inter approcciavo la partita in modo diverso, ci tenevo tanto, c’era qualcosa dentro di me che mi rendeva molto più concentrato. Quello che sarebbe successo dopo non mi interessava»