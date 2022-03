Shevchenko colpisce il cuore dei tifosi: Maldini lo voleva a San Siro. Il messaggio dell’ex attaccante ucraino in remoto da Londra

Le parole di Andriy Shevchenko prima di Milan-Inter hanno colpito al cuore i tifosi allo stadio, anche quelli della squadra avversaria.

Come scrive il Corriere della Sera era stato invitato in tribuna dall’amico Paolo ma alla fine ha preferito restare a Londra, dove vive, in collegamento telefonico continuo, con la mamma, Lyubov, e la sorella, Elena, che resistono da una settimana sotto le bombe a Kiev.