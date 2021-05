Shevchenko: «Allenare il Milan? Quando terminerò l'avventura da Ct...»

Intervenuto a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Andrij Shevchenko ha parlato del proprio presente e futuro da allenatore

«Inizialmente credevo di non essere pronto, sono felice di aver scelto di affidarmi a persone come Mauro Tassotti. Amo il mio lavoro. Pirlo? Grandi vittorie arrivano anche da momenti difficili, i miei primi due anni non sono stati facili. Ora abbiamo ottenuto quello che la federazione chiedeva da noi ma per arrivare a certi risultati si deve far passare del tempo. Mi piacerebbe allenare, quando la mia avventura con l’Ucraina finirà allenerò un club. Dopo mi guarderò intorno e vediamo».