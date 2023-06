Settore giovanile Milan: i risultati del weekend

Si è concluso un altro week end di partite per il settore giovanile del Milan. Un fine settimana dolce amaro

Gioie alterne nel fine settimana del nostro Settore Giovanile: gioisce l’U15 femminile, che batte la Juventus anche al ritorno e accede alla Semifinale. 3-2 al ritorno, dopo il 2-1 esterno dell’andata: le altre qualificate sono Inter, Roma e Napoli.

Termina invece la stagione dell’U16 maschile, che non riesce a rimontare il 3-1 dell’andata contro i giallorossi e si ferma a pochi centimetri dalla Finale Scudetto: a Trigoria finisce 2-0 per la Roma. Applausi per la formazione di Mister Baldo, protagonista di una entusiasmante stagione.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 17 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Milan-Juventus 3-2 (4′ Pomati, 14′ Di Falco, 7’st Galluzzi)

DOMENICA 18 GIUGNO