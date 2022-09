Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Tornano in campo per il rispettivo debutto in campionato due selezioni del Settore Giovanile rossonero. L’Under 15 guidata da Bertuzzo e l’Under 16 di Mister Baldo daranno il via al proprio cammino con la trasferta sul campo dell’Hellas Verona. A Verona sarà impegnata anche la Primavera Femminile – sempre ospite dei gialloblù – per cercare la prima vittoria dopo il pareggio contro la Fiorentina nel primo turno. Secondo appuntamento sul calendario anche per l’Under 18, che al PUMA House of Football accoglierà il Torino. Nella giornata di domenica, quarta partita per i rossoneri di Lantignotti, l’Under 17 affronterà l’Atalanta a Bergamo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 25 SETTEMBRE

UNDER 15: 1ª giornata di andata, Hellas Verona-Milan, ore 11.30 – Antistadio Hellas Verona (VR)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di andata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – San Giovanni Lupatoto (VR)

UNDER 18: 2ª giornata di andata, Milan-Torino, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 17: 4ª giornata di andata, Atalanta-Milan, ore 15.00 – CS Bortolotti (Ciserano, BG)

UNDER 16: 1ª giornata di andata, Hellas Verona-Milan, ore 15.30 – Antistadio Hellas Verona (VR)