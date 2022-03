Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

Settore Giovanile Milan, ecco tutte le gare in programma per quanto riguarda le squadre giovanili rossonere

Alle porte un altro fine settimana di Settore Giovanile: tanti gli impegni per le formazioni rossonere, a partire da un interessante stracittadina femminile nella categoria U17, sabato alle 17.00 a Sesto San Giovanni. U16 e U15 impegnate entrambe contro il Pordenone per mantenere la vetta, così come l’U17 maschile che, sempre al Vismara, affronterà la SPAL. La Primavera in campo domenica contro la Fiorentina. Impegno con la Samp anche per l’U18.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 12 MARZO

UNDER 9: 4ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 11.00 – Piccolo Stadio Scarioni

UNDER 16: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pordenone, ore 14.00 – CS Vismara

UNDER 11: 4ª giornata, Club Milano-Milan, ore 15.30 – Comunale Brera (Pero)

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Brugherio, ore 16.00 – CS Vismara

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 16.45 – Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano)

UNDER 10: 4ª giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 17.00 – CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 17.00 – Comunale Pertini (Sesto S. Giovanni)

UNDER 12: 4ª giornata, Cimiano-Milan, ore 17.00 – Campo Casadei (Milano)

DOMENICA 13 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Centro Schuster, ore 10.30 – CS Vismara

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Sampdoria, ore 11.45 – CS Vismara

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 14.00 – CS Vismara

UNDER 13: recupero 2ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan, ore 14.00 – CS Malerba (S. Vittore Olona)

UNDER 14: 8ª giornata di ritorno, Lecco-Milan, ore 15.00 – Stadio Rigamonti (Lecco)

PRIMAVERA: 7ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 15.00 – Stadio Bozzi (Firenze)

UNDER 15: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pordenone, ore 16.00 – CS Vismara