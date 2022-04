Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

L’U18 ritrova il campionato dopo l’esperienza della Viareggio Cup e lo fa con un match di cartello: il Derby, in programma domenica alle 15.00 al Vismara. Impegnata in casa anche la Primavera di Giunti che, dopo la sconfitta di Vinovo, cerca il riscatto contro il Cagliari. Classico impegno in fotocopia per U15 e U16, che domenica saranno entrambe di scena contro il Brescia (alle 11.00 l’U15 e alle 15.00 l’U16). L’U17 di Lantignotti è invece attesa dall’Udinese e con una vittoria blinderebbe il primo posto nel girone, in vista dei playoff. Di seguito tutto il programma del fine settimana:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 9 APRILE



PRIMAVERA: 10ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari, ore 12.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 8ª giornata, Enotria-Milan, ore 14.00 – CS Enotria (Milano)

UNDER 10: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 14.30 – Centro Schuster (Milano)

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Seregno, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Villapizzone-Milan, ore 16.00 – CS Villapizzone (Milano)

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Enotria, ore 16.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Accademia Vittuone-Milan, ore 18.00 – CS Pertini (Vittuone)

DOMENICA 10 APRILE

UNDER 17: 12ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.00 – Comunale di San Giorgio della Rinchivelda (PN)

UNDER 15: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 11.00 – Centro S. Filippo Campo (Brescia)

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno (recupero), Monza-Milan, ore 11.00 – CS Monzello (Monza)

UNDER 16: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 – Centro S. Filippo Campo (Brescia)

UNDER 18: 10ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

LUNEDÌ 11 APRILE

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Minerva, ore 18.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Real Meda, ore 18.30 – CS Vismara (Milano)