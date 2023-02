Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Il weekend del Settore Giovanile rossonero si aprirà con uno scontro ad alta quota da non perdere: per l’Under 17 di Mister Lantignotti è in programma il Derby di Milano in casa dei nerazzurri. Nel corso del medesimo pomeriggio, l’U15 Femminile proseguirà il proprio cammino nella Fase Interregionale: dopo il pari esterno all’esordio contro l’Atalanta (0-0), ecco la sfida al Vicenza nel secondo turno. Domenica, invece, occhi puntati sulla Primavera di Ignazio Abate, a caccia di punti nella trasferta sul campo del Cesena, e sull’Under 18 di Mister Terni, che ospiterà il Venezia al PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 18 FEBBRAIO

UNDER 10: 1ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – CS Brera, Via Giovanni XXIII, Pero (MI)

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – KONAMI Youth Development Centre, Via Sbarbaro 5/7 (MI)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata – Fase Interregionale, Fiorentina-Milan, ore 15.00 – Campo San Marcellino, Via Chiantigiana 28, Firenze

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno, Milan-Lecco, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Leone XIII Sport, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata – Fase Interregionale, Milan-Vicenza, ore 16.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Settimo Milanese-Milan, ore 16.00 – CS Battista Re, Via Stradascia, Settimo Milanese

UNDER 11: 1ª giornata, Cimiano-Milan, ore 16.30 – Via Don Giovanni Calabria 16 (MI)

DOMENICA 19 FEBBRAIO

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 10.30 – PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA: 2ª giornata di ritorno, Cesena-Milan, ore 11.00 – CS Romagna Centro 1, Via Calcinaro 1165, Cesena (FC)

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)