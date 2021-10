Settore Giovanile Milan, i risultati di questo week-end: vince l’U16 di Abate

Tutti i risultati di questo week-end per il settore giovanile del Milan. Vince l’Under 16 allenata da Ignazio Abate

È stato un buon fine settimana per il Settore Giovanile rossonero. Ad aprire, la prima vittoria in campionato del Milan Primavera: un 2-1 in rimonta sul campo del Lecce che muove la classifica e fa tanto morale anche in vista dell’impegno di mercoledì in Coppa Italia contro il Brescia. Sabato da registrare anche i successi di U17 femminile e U13 in casa al Vismara, U14 e U9 in trasferta contro Pro Patria e Ausonia.

Tanti motivi per sorridere anche domenica: bei successi esterni per l’U11 e l’U15 femminile, terza vittoria stagionale per l’U15 che riscatta il ko dello scorso weekend contro l’Atalanta. Vincono anche l’U16 di Mister Abate contro il Venezia e l’U18 di Mister Terni, di misura con il Parma.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 23 OTTOBRE

PRIMAVERA: 6° giornata, Lecce-Milan 1-2 (10′ Roback, 15′ Capone)

UNDER 11 FEMMINILE: 2° giornata, Ausonia-Milan 1-0

UNDER 9: 2° giornata, Ausonia-Milan 1-7 (Mazreku x2, Sorrentino x2, Bernasconi, Gambarotto, Pinton)

UNDER 17 FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Como 8-0 (16′ Sperduto, 38′ e 18′ st Donolato, 10′ st Cappa V., 22′ st Carotenuto, 27′ st Polillo, 34′ st Pecce, 40′ st Orsenigo)

UNDER 13: 4° giornata, Milan-Inter 3-0 (5′ Grilli, 7′ Pisati, 8′ st Avogadro)

UNDER 10: 2° giornata, Milan-Enotria 7-7 (Kostyuk x4, Tarabugi x2, Lam)

UNDER 14: 4° giornata, Pro Patria-Milan 0-6 (4′ e 9′ st Comotto, 25′ Anghileri, 33′ La Mantia, 4′ st Borsani, 12′ st Nolli)

DOMENICA 24 OTTOBRE

UNDER 13 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Assago (2009 maschile) 1-7 (10′ st Strecapede)

UNDER 11: 2° giornata, Ausonia-Milan 2-4 (Ancora, Cremonesi, Galiano, Vigil)

UNDER 15 FEMMINILE: 4° giornata, Milan Ladies-Milan 0-17 (Palopoli x3, Di Falco x2, Franco x2, Lauzi x2, Montaperto x2, Abbatangelo, Galdino, Lupatini, Palumbo, Stendardi, Zapelli)

UNDER 15: 4° giornata, Milan-Venezia 3-1 (3′ Camarda, 9′ Ossola, 18′ st Liberali)

UNDER 16: 4° giornata, Milan-Venezia 4-2 (1′ st e 8′ st Sia, 14′ st Scotti, 17′ st Martinazzi)

UNDER 18: 5° giornata, Milan-Parma 1-0 (25′ st Condello)