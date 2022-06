Settore giovanile Milan: i risultati del week-end

Festeggiano la conquista della Finale Nazionale di categoria due formazioni del Settore Giovanile rossonero. A gioire maggiormente in questo weekend sono Under 16 e Under 15, entrambe vittoriose nelle rispettive Semifinali Scudetto di ritorno e forti del vantaggio acquisito all’andata. Per i ragazzi di Mister Abate è arrivata una larga vittoria per 3-0 ai danni del Vicenza tra le mura amiche del Vismara, con i gol di Martinazzi, Mancioppi e Vitali a certificare il meritato passaggio del turno. All’Under 15 di Bertuzzo è servito il gol di Sala nel recupero per chiudere il discorso qualificazione e ipotecare la Finale, al termine di una gara combattuta nella trasferta di Roma.

Missione compiuta anche per le rossonere dell’Under 15 femminile. Lo 0-2 maturato sul campo del Cesena garantisce il primato del Gruppo 2 e il conseguente approdo alle Final Eight. Si ferma in Semifinale invece l’Under 17 maschile, complice la sconfitta di misura contro il Bologna a Fermo.