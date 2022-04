Settore giovanile Milan: i risultati del week-end

Bella vittoria per le ragazze di Corti sul Tavagnacco, U16 e U15 primi nei rispettivi gironi. I risultati del settore giovanile del Milan

La Primavera femminile, che riscatta nel migliore dei modi la sconfitta infrasettimanale contro la Juventus con un bel successo sul Tavagnacco (triplette di Avallone e Renzotti). I tre punti permettono alle rossonere di Mister Corti di riportarsi a -1 sulle bianconere (sconfitte in casa della Sampdoria) e di tenere a distanza l’Inter terza quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare.

In un fine settimana dal programma ridotto spiccano certamente le belle vittorie di U16 e U15 sui pari età del Cittadella in quella che è stata, per entrambe le squadre, l’ultima giornata della stagione regolare. I ragazzi di Abate erano già certi del passaggio del turno e con il 9-1 (da segnalare la tripletta di Sia) hanno messo in cassaforte il primo posto nel girone; alla squadra di Bertuzzo, invece, serviva almeno un punto per la qualificazione alla fase nazionale e con il successo per 4-1 hanno confermato anche il primato nel loro raggruppamento

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Bologna 1-4 (24′ Robotti)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco 8-0 (17′, 1’st e 24’st Avallone; 43′, 7’st e 35’st Renzotti; 30′ Morleo; 17’st Rossi)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 1-1 (16’st Condello)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (recupero), Airoldi-Milan 0-13 (5′, 10′ e 26′ Pecce; 43′, 4’st e 16’st Adelfio; 8′ Pengo; 24′ autogol; 41′ Cappa A.; 7’st Zanisi; 10’st Zapelli; 11’st Sperduto; 33’st Pomati)

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 9-1 (3′, 36′ e 11’st Sia; 29’st e 37’st Martinelli; 13’st Scotti; 17’st Bonomi; 20’st Di Siena; 30’st Manto)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 4-1 (29′ e 18’st Camarda; 25’st Sala; 37’st Battistini)

UNDER 12: 9ª giornata, Rhodense-Milan 1-4 (Sorrentino x2, Borsa, Marasco)

UNDER 11 FEMMINILE: 9ª giornata, Seguro (maschile)-Milan 12-3 (Carfí, Dan, La Rocca)

UNDER 10: 9ª giornata, Alcione-Milan 1-4 (Kostyuk x2, Baratti, Tarabugi)

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 11-3 (Pinton x3, Bernasconi x2, Ruggeri x2, Gambarotto, Marchesetti, Sorrentino)