Settore giovanile Milan: ecco i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

Nel sabato ricco di impegni del Settore Giovanile rossonero spicca il successo esterno della Primavera di Mister Ignazio Abate, che conquista tre punti importanti vincendo 3-2 a Udine. Vittorie nella rispettive sfide di campionato anche per U13, U12, U11 e U10 maschili, stop per l’U9 dopo il largo successo ottenuto nella gara d’esordio. Tre vittorie rossonere nelle quattro trasferte domenicali di questo weekend: colpo grosso della Primavera Femminile che si impone 1-0 sulla Juventus a Vinovo. Dilaga l’Under 17 femminile di Mister Treccani e convince ancora l’U14 maschile, mentre si ferma a Verona la striscia positiva dell’Under 17 maschile. Di seguito il dettaglio dei risultati:

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 8ª giornata, Udinese-Milan 2-3 (4′, 37′ e 49’st Traorè).

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Pro Sesto 3-2 (5′ Ferrario, 7′ e 15′ Borsa).

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-San Giuliano (maschile) 0-0.

UNDER 12: 2ª giornata, Franco Scarioni-Milan 1-3 (2 Bernasconi, Jadid).

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Acc. Inter 3-2 (7′ Baratti, 12’st Kostyuk, 19’st Colombo).

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Enotria (maschile)-Milan 14-1 (Ferrari).

UNDER 10: 2ª giornata, Masseroni-Milan 3-9 (2 Pinton, 2 Facchi, 2 Sorrentino, Bernasconi, Marchesetti, Gambarotto).

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Alcione 4-5 (4′ Boriani, 2’st Campus, 10’st Boriani, 15’st Palotta).

DOMENICA 16 OTTOBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Juventus-Milan 0-1 (14’st Galdini).

UNDER 17: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan 2-1 (32′ Perina).

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan 0-14 (5 Lupatini, 3 Carotenuto, Stendardi, Montaperto, Minnei, Paglia, Zapelli, Autogol).

UNDER 14: 3ª giornata, Lecco-Milan 1-3 (1′ Zangrillo, 11′ Avogadro, 26’st Mercogliano).