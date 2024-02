Sesko Milan ma non solo: TUTTI gli obiettivi in attacco sul taccuino di Moncada in vista della prossima estate

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre a caccia di un attaccante per la prossima stagione. Non c’è soltanto il nome di Sesko in lista.

Accanto al bomber del Lipsia, resistono anche le candidature di David del Lille, Zirkzee del Bologna, Guirassy dello Stoccarda e Gimenez del Feyenoord. A riportarlo è Tuttomercatoweb.