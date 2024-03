Sesko Milan, lievita il prezzo dell’attaccante del Lipsia: le NOVITÀ dalla Germania

Sesko Milan, lievita il prezzo dell’attaccante di proprietà del Lipsia: tutte le NOVITÀ provenienti dalla Germania

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Benjamin Sesko, tra i calciatori monitorati dal calciomercato Milan come possibile rinforzo per il reparto d’attacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ulteriormente lievitato il prezzo del centravanti che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia: il club tedesco, per farlo partire, chiederebbe ora una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.